Bavure policière à Rosso : la mort d’un jeune de 18 ans provoque l’indignation au Sénégal

Un adolescent de 18 ans, Talla Keïta, est décédé ce dimanche des suites de blessures qu'il aurait subies après avoir été torturé par la police le 18 juin. Ce drame a déclenché une vague d'indignation populaire dans la localité.



Les habitants dénoncent avec force cet acte présumé, perpétré par deux agents des forces de l'ordre qui auraient violemment agressé et torturé le jeune homme. La population exige désormais une enquête indépendante et transparente pour que justice soit rendue.



L'Association pour la Protection des Droits Humains interpelle le procureur de Saint-Louis

L'Association pour la Protection des Droits Humains (APDH) a réagi via un communiqué, qualifiant cette "bavure policière" d'« acte regrettable ». L'APDH lance un appel urgent au procureur de Saint-Louis pour qu'il agisse :



« Nous demandons au procureur du Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis de bien vouloir diligenter l'affaire afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur et que justice soit faite. Car, cet acte constitue une violation manifeste des droits et de la dignité humaine. »



L’association a également sollicité l'intervention du Directeur Général de la Police Nationale et du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, les exhortant à exiger de leurs agents un respect accru envers les populations.