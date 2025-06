Bateau pour Gaza: deux Français ont accepté leur expulsion d'Israël, quatre ont refusé

Deux militants français arrêtés par les autorités israéliennes à bord d'un bateau qui tentait d'arriver à Gaza ont accepté leur expulsion d'Israël et quatre autres, dont l'eurodéputée de la gauche radicale Rima Hassan, ont refusé, a indiqué mardi le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.

"A ce jour, deux d'entre eux ont accepté de signer les papiers les expulsant du territoire israélien et leur permettant de rentrer dans notre pays. Quatre l'ont refusé", a déclaré à la presse M. Barrot, précisant que Mme Hassan faisait partie de ceux ayant décliné.



Selon la diplomatie israélienne, ces derniers seront "traduits devant une autorité judiciaire pour autoriser leur expulsion", selon un post sur X.



Les deux ressortissants ayant signé un document autorisant leur expulsion sont un journaliste pour la chaîne qatarie Al Jazeera, Omar Faiad, et un médecin, Baptiste André, a précisé une source diplomatique française.



M. Barrot, qui s'exprimait depuis Nice en marge de la conférence de l'ONU sur les océans, a également dénoncé "les manœuvres de désinformation" d'"un certain nombre de responsables politiques", alors que la gauche radicale en France s'est emparée de l'affaire, dénonçant des "arrestations illégales".



Jean-Luc Mélenchon, leader du mouvement LFI (la France insoumise, dont fait partie Rima Hassan) a notamment fustigé la "nullité des services français" en affirmant que les familles des ressortissants retenus en Israël n'avaient eu "aucune nouvelle" dans les premières heures suivant l'interpellation.



"Les agents de notre ambassade sur place (...) exercent leur mission avec beaucoup de professionnalisme, de dévouement et de courage dans des conditions extrêmement difficiles", a souligné M. Barrot.



Outre les deux militants français ayant accepté de signer les papiers permettant leur expulsion, la militante suédoise Greta Thunberg a quitté Israël mardi à bord d'un avion pour la Suède via la France.



Au total, 12 militants français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, étaient partis d'Italie le 1er juin à bord d'un voilier pour "briser le blocus israélien" de Gaza, en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus de 20 mois d'une guerre déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur Israël.



La marine israélienne a arraisonné le bateau lundi matin à environ 185 kilomètres à l'ouest de la côte de Gaza. Il a été affrété par la Coalition de la flottille pour la liberté, un mouvement international non violent de soutien aux Palestiniens lancé en 2010, combinant aide humanitaire et protestation politique contre le blocus du territoire palestinien.