Bassirou Samb de Khaf Président réclame la vérité sur certains faits, avant de parler de reconciliation

Face à la presse ce dimanche 03 mars 2024 pour donner son avis sur les propos du président Macky Sall qui avait soutenu que le Sénégal avait besoin de pardon et de réconciliation, Bassirou Samb met sur la table ses conditions.





Le SG de la jeunesse de Taxawu Sénégal, renseigne que « nous jeunesse de Taxawu, exigeons la lumière et réclamons la vérité sur certains faits, avant de parler de réconciliation.





La vérité sur les causes des jeunes morts depuis 2021. Vérités sur les investisseurs qui ont perdu leurs biens, vérité sur les jeunes qui ont perdu leurs emplois à cause de ces manifestations qui ont entaché l’image de notre pays », lance le secrétaire général de la jeunesse de Taxawu Sénégal.