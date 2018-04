Barthélémy Dias : "Je voulais créer un électrochoc dans le subconscient de certains magistrats"

Accusé d'outrage aux magistrats, Barthélémy Dias est jugé aujourd'hui par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Un procès sur fond de débat sur la récidive. Le Maire de Mermoz/Sacré-Coeur avait en effet déjà été soupçonné et s'est dit prêt à sacrifier sa liberté. Mais, Barth' ne veut pas être dans une logique qui lui permettrait de re préciser une quelconque pensée. "Certains ont été choqués par mes propos. J'ai parlé de prostitution. Mais, faudrait-il préciser qu'une prostitution professionnelle existe bel et bien", a rappelé le Maire socialiste.

Barth' indexe une certaine haute magistrature, qui s'est "aplatie", selon lui. "C'est ce j'ai dit et je le réitère. Aujourd'hui, j'aurais voulu que mon ami Serigne Bassirou Guèye siège. J'ai été conduit ici par des personnes pour solder des comptes", a dénoncé Barthélémy Dias.

Selon lui, "un magistrat digne de confiance" ne saurait se retrouver dans ses propos. "Mon intention n'était pas de citer des magistrats, mais d'indexer des comportements. Je voulais créer un électrochoc dans le subconscient de certains magistrats", précise l'édile...