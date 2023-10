Bambilor/Supposé litige foncier de Mbeye: la vérité des faits !

Hier, 19 Octobre 2023, les populations de Mbèye qui se disent victimes d'une spoliation foncière ont affronté les forces de l'ordre. Des populations avec à leur tête le deuxième adjoint au maire Assane Beye, se sont opposées aux démolitions des champs. Elles ont accusé ouvertement l'homme d'affaires Serigne Sonhibou Seck qui aurait selon elles, accaparé illégalement plus d'une vingtaine d'hectares dans ce village.





“J’ai acquis légalement ces terres depuis 2016” (Serigne Sonhibou Seck)



Pour en avoir le cœur net nous nous sommes rapprochés du promoteur en question. Serigne Sonhibou Seck est formel. “J’ai acquis légalement ces terres depuis 2016”. En effet dans le titre foncier numéro Mille Neuf Cent Soixante Quinze (1975) de Rufisque, appartenant à l'Etat du Sénégal, le sieur Serigne S. SECK, est bien par droit de bail propriétaire d’un terrain d'une superficie de vingt deux hectares, trois ares et quatre vingt trois centiares (22ha 03a 83ca) situé à Bambilor (Banlieue de Rufisque) (voir document). Ce dernier s’est même acquitté des impenses pour un montant avoisinant les 200 millions.



De la présence de la DESCOS sur les lieux



Dans la matinée du 19, jour des affrontements ayant causé des blessés, des engins, escortés par des éléments de Descos sont venus déblayer les champs et non des habitations comme annoncé par les manifestants. La seule présence de la DESCOS suffit pour prouver que le sieur SECK détient les papiers légaux qui ne souffrent d’aucune contestation et qu’il est bien propriétaire dudit terrain. En effet, depuis 2016, c’est l’ensemble du titre foncier 1975 qui fait l’objet de nombreux litiges. Pour en avoir le cœur les autorités avaient jugé nécessaire de suspendre l’ensemble des travaux sur site pour tirer au clair cette affaire. Ainsi, après moult vérifications, le sieur seck est entré dans ses droits et a donc décidé de prendre possession de son bien.







Un faux litige qui en cacherait un vrai scandale!



Les populations de Mbeye étaient dirigées par le deuxième adjoint au maire de Bambilor, M. Assane Beye . Selon lui,

“l'homme d'affaires Serigne Sonhibou Seck a accaparé illégalement plus d'une vingtaine d'hectares dans ce village. Et c'était des surfaces occupées par des citoyens Sénégalais qui ont acquis légalement ces terres là". Mais selon Serigne S. SECK “si ces sénégalais ont acquis des terres , c’est bien Assane Beye qui de manière frauduleuse a vendu à des individus des terrains sur mes parcelles “ En d’autres termes, selon le promoteur immobilier il y aurait bien litige foncier, mais c’est entre Assane BEYE et des gens à qui il aurait vendu des parcelles qui ne lui appartenait pas.