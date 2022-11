Bali (Indonésie) : Le président Macky Sall invite ses pairs à intégrer l'Afrique comme membre permanent au Forum du G20.

Dans le cadre de la 17e session du sommet des Leaders du Groupe des 19 pays les plus riches de la planète et l'UE, le président Macky Sall a pris part à la Session I portant sur la Sécurité Alimentaire et Énergie. Laquelle session a permis au président en exercice de l’Union Africaine de faire l'état des lieux. "Nous sommes réunis à Bali au moment où le monde fait face à de nombreuses crises simultanées ; crises sanitaires, alimentaires, économiques et climatiques. Face à ces défis communs, nous devons coordonner nos efforts et agir ensemble en vue de réaliser nos objectifs d’une croissance forte, durable et équilibrée. L’Afrique par ma voix soutient les priorités de la présidence Indonésienne et je félicite le Président Joko Widodo pour la bonne organisation de ce Sommet. Par le fait de la mondialisation, aucun pays n’échappe à ces difficultés ; mais nos économies sont plus vulnérables parce que trop dépendantes de l’extérieur. En même temps que nous n’avons pas assez d’espace budgétaire pour amortir ces chocs. L’urgence d’une augmentation croissante des risques de famine auxquels sont exposées plus de 2,2 millions de personnes dans le Sahel nous recommande de rétablir en priorité les chaînes mondiales d’approvisionnement alimentaires afin de les rendre plus durables, justes, inclusives et résilientes. C’est tout le sens de mon plaidoyer pour l’initiative « Black Sea Grain » qui avait permis de soulager le marché mondial des céréales".

"Poursuivre la concertation avec l'appui des institutions dont la Banque mondiale, la FAO et du Système des Nations Unies", tel est le souhait du président Macky " afin de résoudre les problèmes d’insécurité alimentaires qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité". C'est pourquoi, il a tenu à saluer dans son discours l'effort des uns et des autres. "Je salue le lancement par la Société Financière internationale d’un mécanisme de financement d’un montant de 6 milliards de $ pour faire face aux pénuries alimentaires et qui vont s’ajouter au financement de la Banque Mondiale d’un montant de 30 milliards de $ dans le cadre de l’Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire. Le paradoxe d’une Afrique aux immenses potentialités agricoles, forestières et hydriques, souvent confrontée à des pénuries alimentaires doit être résolu. En cela, nous devons moderniser nos systèmes agricoles, accroître la productivité de ce secteur par des investissements massifs, favoriser l’accès de nos producteurs aux matériels agricoles et aux engrais et développer des chaines de valeur agricole pour l’accès aux marchés extérieurs".

Poursuivant, le président de l'UA de plaider pour la jeunesse en vue d'un meilleur accompagnement. "Nos jeunes entrepreneurs de plus en plus présents dans les chaînes de valeur devront être accompagnés dans le domaine de la facilitation du commerce des produits alimentaires et la livraison des intrants. Il s’agit de mobiliser des ressources importantes qui dépassent de loin les capacités budgétaires de nos États ; d’où la nécessité d’accompagner ces efforts par des financements concessionnels. J’en appelle encore à l’esprit de solidarité qui doit guider nos actions pour une réallocation des DTS non-utilisés et un assouplissement de leurs conditions d’éligibilité".

La gestion de l'énergie constitue également une problématique dans le monde. Face aux pays les plus riches, il rappelle encore la spécificité de l'Afrique.