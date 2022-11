Baisse du kilogramme de viande : les professionnels des abattoirs du Sénégal protestent contre la décision.

Bien que la population sénégalaise dans son immense majorité a approuvé les 11 mesures prises par le chef de l’État lors du Conseil spécial de la consommation, notamment la réduction des dépenses pour lutter contre la cherté de la vie, tel n’est pas le cas pour les professionnels des abattoirs concernant la baisse du prix du kilogramme de viande. Selon leur président El Hadj Bassirou Niang, cette directive a été prise sans concertation avec les concernés.

« Je crois qu’il y a quelque part une utopie, parce que quand nous sommes dans un secteur, il faut prendre les vrais acteurs et on n’a pas été interpellé. Je crois qu’au mois d’août, nous avions alerté pour montrer que nous sommes les vrais acteurs. On a déroulé dans les abattoirs deux jours de grève sans abattage, mais on ne nous associe à rien », souligne-t-il.

Pour El Hadj Bassirou Niang donc, il est question au sein de leur organisation de boycotter cette volonté du président de la République.

« On ne nous finance pas, on ne nous encadre pas. Nous travaillons avec nos propres moyens. Donc, si le président de la République prend une décision pour dire que le prix du kilogramme de la viande est fixé à tel prix, ça n’engage que lui. Avec tout le respect que nous lui devons, nous ne pouvons pas respecter cette décision-là, parce qu’il ne sait pas où on prend nos bœufs. Il ne sait pas où on prend nos moutons, etc... », justifie-t-il encore...