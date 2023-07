Baisse de Voltage du woyofal: Interpellé par les accusations des clients, Senelec réagit et clarifie

Des plaintes et des publications qui planent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux dénonçant des manipulations sur le voltage de l’électricité. En effet, plusieurs clients qui utilisent le compteur « Woyofal » ont remarqué ces derniers jours une baisse du débit de courant électrique à chaque fois qu’ils rechargent et pourtant, le montant qu’ils payaient est resté le même.



Par exemple, un client comme Moussa qui recharge chaque mois une valeur de 5000f et qui recevait (53,5 kWh), reçoit maintenant pour la même somme (35,7 KWh).



Cette situation est vécue par tant d’autres clients qui dominés par cette situation ont fini par manifester leurs inquiétudes sur les médias.



Des explications sur le pourquoi de cette situation, ils en réclament, et interpellent directement la direction de Senelec pour des réponses.



Une interpellation qui a nécessité la réaction de la Direction de Senelec. Ces derniers ont clos le débat en expliquant au micro de Dakaractu le processus bien que technique, dans un discours plus digeste, clair et concis.