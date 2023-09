Baïdy Agne sur les réalisations au Sénégal sous Macky Sall : "Nous avons fait un bond au niveau des infrastructures...si vous allez dans les coins les plus reculés, beaucoup de ressources ont également été investies"

Interrogé par nos confrères sur les différents projets et programmes réalisés sous Macky Sall, le président du patronat donne ses impressions en ces termes. "Mon objet ici n’est pas de défendre le bilan de Macky Sall, mais dans tous les cas, en tant que pays, je pense que nous avons fait un bond au niveau des infrastructures.

Avant de conclure : "C’est plus visible parce que c’est à Dakar et cela a un côté plus flashy. Mais si vous allez dans les coins les plus reculés, beaucoup de ressources ont également été investies".