Baccalauréat 2026 : 13 candidats pris en flagrant délit de tricherie à Dakar

Un premier cas signalé au centre Ndiarka Diagne



Le 1er juillet 2026, vers 11 heures, le commissariat de Golf-Sud a été informé d’un cas de tricherie à l’examen du baccalauréat au centre Ndiarka Diagne, situé à Fith-Mith, rapporte Libération.



Dès l’alerte donnée, les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus sur les lieux. Ils ont procédé à l’interpellation et à la conduite d’un candidat, identifié comme M.B. Diop, élève en classe de Terminale et domicilié aux Maristes.



Deux candidats surpris avec des iPhone pendant l’épreuve de Français



Selon les déclarations du président du centre d’examen, A. Diallo, deux candidats, M.B. Diop et I. Dieng, auraient été surpris en possession de téléphones portables de marque iPhone 11 Pro et iPhone XR pendant qu’ils trichaient durant l’épreuve de Français.



Libération précise toutefois qu’I. Dieng est parvenu à échapper à la vigilance des surveillants avant de prendre la fuite. Les surveillants ont indiqué que M.B. Diop a été pris en flagrant délit de consultation de son téléphone portable pendant l’épreuve de Français, tenue de 7h45 à 11h00.



Entendu sommairement, le mis en cause a contesté les faits, sans convaincre les enquêteurs, selon le journal.



Deux autres candidats interpellés dans la même journée



La même journée, aux environs de 17 heures, deux autres candidats ont été interpellés pour des faits similaires lors de l’épreuve d’Histoire-Géographie, programmée de 15h00 à 18h00.



Selon Libération, il s’agit des nommés I. Barry, appréhendé au centre d’examen Seydina Issa Rohou Lahi, ex-Lpa, et A.N. Ba, interpellé au centre d’examen Cem Ogo Diop.



Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue pour tricherie à un examen officiel. Les investigations se poursuivent, notamment en vue de retrouver I. Dieng, actuellement en fuite.



Rufisque-Est : dix autres candidats pris avec des téléphones



Pendant ce temps, le commissariat de Rufisque-Est a également mis la main sur dix candidats pour tricherie par l’utilisation de téléphones portables dans des centres d’examen.



Conformément à la réglementation en vigueur, les intéressés ont été exclus des centres d’examen après confiscation de leurs téléphones portables et établissement des procès-verbaux correspondants.



Les épreuves se poursuivent malgré les incidents



Malgré ces cas de fraude signalés dès le début de l’examen, Libération souligne que les incidents n’ont eu aucune incidence sur le bon déroulement des épreuves. Celles-ci se sont poursuivies normalement et sans perturbation.



Cette affaire met en lumière la vigilance des surveillants et des forces de sécurité face à l’usage des téléphones portables dans les centres d’examen, un phénomène devenu l’un des principaux moyens de fraude lors des examens officiels.