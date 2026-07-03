Baccalauréat 2026 : 13 candidats pris en flagrant délit de tricherie à Dakar

Les premières épreuves du baccalauréat 2026 ont déjà été marquées par plusieurs cas de fraude à Dakar. Selon Libération, treize candidats ont été pris en flagrant délit dans différents centres d’examen, notamment à Golf-Sud et Rufisque-Est. Des téléphones portables ont été saisis et des procès-verbaux établis, sans que le déroulement normal des épreuves ne soit perturbé.


Baccalauréat 2026 : 13 candidats pris en flagrant délit de tricherie à Dakar
Un premier cas signalé au centre Ndiarka Diagne
 
Le 1er juillet 2026, vers 11 heures, le commissariat de Golf-Sud a été informé d’un cas de tricherie à l’examen du baccalauréat au centre Ndiarka Diagne, situé à Fith-Mith, rapporte Libération.
 
Dès l’alerte donnée, les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus sur les lieux. Ils ont procédé à l’interpellation et à la conduite d’un candidat, identifié comme M.B. Diop, élève en classe de Terminale et domicilié aux Maristes.
 
Deux candidats surpris avec des iPhone pendant l’épreuve de Français
 
Selon les déclarations du président du centre d’examen, A. Diallo, deux candidats, M.B. Diop et I. Dieng, auraient été surpris en possession de téléphones portables de marque iPhone 11 Pro et iPhone XR pendant qu’ils trichaient durant l’épreuve de Français.
 
Libération précise toutefois qu’I. Dieng est parvenu à échapper à la vigilance des surveillants avant de prendre la fuite. Les surveillants ont indiqué que M.B. Diop a été pris en flagrant délit de consultation de son téléphone portable pendant l’épreuve de Français, tenue de 7h45 à 11h00.
 
Entendu sommairement, le mis en cause a contesté les faits, sans convaincre les enquêteurs, selon le journal.
 
Deux autres candidats interpellés dans la même journée
 
La même journée, aux environs de 17 heures, deux autres candidats ont été interpellés pour des faits similaires lors de l’épreuve d’Histoire-Géographie, programmée de 15h00 à 18h00.
 
Selon Libération, il s’agit des nommés I. Barry, appréhendé au centre d’examen Seydina Issa Rohou Lahi, ex-Lpa, et A.N. Ba, interpellé au centre d’examen Cem Ogo Diop.
 
Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue pour tricherie à un examen officiel. Les investigations se poursuivent, notamment en vue de retrouver I. Dieng, actuellement en fuite.
 
Rufisque-Est : dix autres candidats pris avec des téléphones
 
Pendant ce temps, le commissariat de Rufisque-Est a également mis la main sur dix candidats pour tricherie par l’utilisation de téléphones portables dans des centres d’examen.
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les intéressés ont été exclus des centres d’examen après confiscation de leurs téléphones portables et établissement des procès-verbaux correspondants.
 
Les épreuves se poursuivent malgré les incidents
 
Malgré ces cas de fraude signalés dès le début de l’examen, Libération souligne que les incidents n’ont eu aucune incidence sur le bon déroulement des épreuves. Celles-ci se sont poursuivies normalement et sans perturbation.
 
Cette affaire met en lumière la vigilance des surveillants et des forces de sécurité face à l’usage des téléphones portables dans les centres d’examen, un phénomène devenu l’un des principaux moyens de fraude lors des examens officiels.
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Vendredi 3 Juillet 2026
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