Affaire d’attouchements présumés à Sicap-Mbao: un couturier arrêté après la plainte du père d’une mineure de 12 ans

Une plainte déposée par le père de la jeune fille



L’affaire a été portée devant les services de police à la suite d’une lettre plainte formulée par le père de la victime présumée, identifié par Libération comme N. Dieng.



La plainte vise le couturier Yaba Sylla, âgé de 51 ans, domicilié à Sicap-Mbao. Il a été interpellé par le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao pour des faits présumés de pédophilie, tentative de viol et attouchements sur mineure.



La victime présumée, désignée par les initiales F.K.N., est âgée de 12 ans.



Un atelier situé sur un axe fréquenté



Selon Libération, le mis en cause tient un atelier de couture à Sicap-Mbao, non loin du Cem de Diamaguène Sicap-Mbao. L’axe où se trouve son atelier serait souvent emprunté par des élèves et par de nombreuses autres personnes.



Le 29 juin 2026, dans la matinée, la jeune fille aurait emprunté ce chemin pour se rendre à l’hôpital Cheikhoul Khadim de Sicap-Mbao.



La mineure aurait été invitée à entrer dans l’atelier



Libération rapporte que le couturier, apercevant la jeune fille seule, se serait approché d’elle avant de l’inviter à rejoindre son atelier de couture.



La mineure l’aurait suivi sans arrière-pensée. Une fois dans l’atelier, le couturier aurait prétexté avoir une cliente dont il aurait perdu les mesures et aurait indiqué que la victime devait avoir la même taille qu’elle.



La jeune fille prend la fuite et alerte son père



Selon le récit rapporté par Libération, c’est par la suite que le mis en cause aurait commencé à toucher la jeune fille et aurait tenté d’enlever son tee-shirt.



Comprenant l’intention du couturier, la mineure aurait repoussé son bras avant de prendre la fuite. Elle aurait ensuite alerté son père, qui a saisi les autorités compétentes.



Le mis en cause conteste les attouchements



Interrogé sommairement sur les faits, le mis en cause aurait reconnu une partie de la narration de la jeune fille, mais pas les attouchements, selon Libération.



L’enquête devra permettre d’établir les responsabilités et de clarifier les circonstances exactes de cette affaire particulièrement sensible, impliquant une mineure.