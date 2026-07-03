Modernisation de la flotte : Air Sénégal forme déjà ses équipages pour l'arrivée des Boeing 737 NG et 737 MAX

Air Sénégal SA poursuit les préparatifs en vue de l'intégration de nouveaux appareils dans sa flotte. Dans un communiqué, la compagnie nationale annonce avoir lancé un vaste programme de formation de son personnel navigant dans le cadre de son plan stratégique d'acquisition de Boeing 737 NG et Boeing 737 MAX.



Selon Air Sénégal, cette démarche vise à garantir une mise en exploitation optimale des nouveaux avions dès leur livraison. À cet effet, la compagnie a anticipé la formation de son Personnel Navigant Commercial (PNC) afin de disposer d'équipes immédiatement opérationnelles.



À ce jour, 90 membres du personnel navigant commercial, sur un effectif total de 148 PNC, sont déjà qualifiés sur Boeing 737 et titulaires d'une licence EASA (Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne). Parmi eux figurent 19 chefs de cabine, prêts à être mobilisés dès l'entrée en service des nouveaux appareils.



Grâce à cette stratégie d'anticipation, Air Sénégal estime être en mesure d'assurer une intégration rapide et efficace des futurs Boeing 737 NG et 737 MAX au sein de sa flotte, tout en garantissant les standards de sécurité et de qualité de service.



Pour le Directeur général de la compagnie, Tidiane Ndiaye, cette préparation constitue un élément clé de la réussite du programme de modernisation. « La préparation de nos équipes est un facteur déterminant pour la réussite de la modernisation de notre flotte. En anticipant la formation de ses pilotes et du corps PNC, nous nous assurons que la mise en service des avions se fera dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité de service », a-t-il déclaré.

