Modernisation de la flotte : Air Sénégal forme déjà ses équipages pour l'arrivée des Boeing 737 NG et 737 MAX


Modernisation de la flotte : Air Sénégal forme déjà ses équipages pour l'arrivée des Boeing 737 NG et 737 MAX

Air Sénégal SA poursuit les préparatifs en vue de l'intégration de nouveaux appareils dans sa flotte. Dans un communiqué, la compagnie nationale annonce avoir lancé un vaste programme de formation de son personnel navigant dans le cadre de son plan stratégique d'acquisition de Boeing 737 NG et Boeing 737 MAX.

Selon Air Sénégal, cette démarche vise à garantir une mise en exploitation optimale des nouveaux avions dès leur livraison. À cet effet, la compagnie a anticipé la formation de son Personnel Navigant Commercial (PNC) afin de disposer d'équipes immédiatement opérationnelles.

À ce jour, 90 membres du personnel navigant commercial, sur un effectif total de 148 PNC, sont déjà qualifiés sur Boeing 737 et titulaires d'une licence EASA (Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne). Parmi eux figurent 19 chefs de cabine, prêts à être mobilisés dès l'entrée en service des nouveaux appareils.

Grâce à cette stratégie d'anticipation, Air Sénégal estime être en mesure d'assurer une intégration rapide et efficace des futurs Boeing 737 NG et 737 MAX au sein de sa flotte, tout en garantissant les standards de sécurité et de qualité de service.

Pour le Directeur général de la compagnie, Tidiane Ndiaye, cette préparation constitue un élément clé de la réussite du programme de modernisation. « La préparation de nos équipes est un facteur déterminant pour la réussite de la modernisation de notre flotte. En anticipant la formation de ses pilotes et du corps PNC, nous nous assurons que la mise en service des avions se fera dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité de service », a-t-il déclaré.

Autres articles
Vendredi 3 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Conférence des chefs d'état-major africains : le Général Dagvin R.M. Anderson salue le succès des travaux de Luanda

Conférence des chefs d'état-major africains : le Général Dagvin R.M. Anderson salue le succès des travaux de Luanda - 03/07/2026

Le corps du guide suprême Khamenei est arrivé à Téhéran, l’Iran se prépare à des funérailles d’une ampleur inédite

Le corps du guide suprême Khamenei est arrivé à Téhéran, l’Iran se prépare à des funérailles d’une ampleur inédite - 03/07/2026

Touba : une jeune femme de 19 ans accuse un réparateur de téléphone et son ami de viol collectif

Touba : une jeune femme de 19 ans accuse un réparateur de téléphone et son ami de viol collectif - 03/07/2026

Affaire d’attouchements présumés à Sicap-Mbao: un couturier arrêté après la plainte du père d’une mineure de 12 ans

Affaire d’attouchements présumés à Sicap-Mbao: un couturier arrêté après la plainte du père d’une mineure de 12 ans - 03/07/2026

Baccalauréat 2026 : 13 candidats pris en flagrant délit de tricherie à Dakar

Baccalauréat 2026 : 13 candidats pris en flagrant délit de tricherie à Dakar - 03/07/2026

Un séisme de magnitude 6,2 frappe l’Indonésie

Un séisme de magnitude 6,2 frappe l’Indonésie - 03/07/2026

[ Contribution] L'EAU QUI VOUS REVIENT DE DROIT: L’INDE REVENDIQUE LA PART QUI LUI REVIENT DE DROIT

[ Contribution] L'EAU QUI VOUS REVIENT DE DROIT: L’INDE REVENDIQUE LA PART QUI LUI REVIENT DE DROIT - 03/07/2026

Air Sénégal et la Fédération sénégalaise de basketball renouvellent leur partenariat

Air Sénégal et la Fédération sénégalaise de basketball renouvellent leur partenariat - 03/07/2026

Réforme de la décentralisation : Le PR Bassirou Diomaye Faye promet de faire des territoires les moteurs du développement

Réforme de la décentralisation : Le PR Bassirou Diomaye Faye promet de faire des territoires les moteurs du développement - 02/07/2026

[ Contribution] Surcharge des camions au Sénégal : combien de vies faudra-t-il encore mettre en danger ?

[ Contribution] Surcharge des camions au Sénégal : combien de vies faudra-t-il encore mettre en danger ? - 02/07/2026

Kaolack - Après-midi éducatif : Enda Jeunesse Action remet des prix aux élèves et les sensibilise sur la santé mentale et le bien-être psychosocial

Kaolack - Après-midi éducatif : Enda Jeunesse Action remet des prix aux élèves et les sensibilise sur la santé mentale et le bien-être psychosocial - 02/07/2026

TOUBA- Makhtar Diop, ancien député- Apr, dément Cheikh Thioro Mbacké qui prétend que l’autoroute Ila Touba était , à l’origine , destinée à Matam’

TOUBA- Makhtar Diop, ancien député- Apr, dément Cheikh Thioro Mbacké qui prétend que l’autoroute Ila Touba était , à l’origine , destinée à Matam’ - 02/07/2026

Élimination du Sénégal au Mondial : une pétition lancée pour réclamer le départ de Pape Thiaw

Élimination du Sénégal au Mondial : une pétition lancée pour réclamer le départ de Pape Thiaw - 02/07/2026

Transformation numérique : l’UCAD et Sonatel signent un partenariat stratégique

Transformation numérique : l’UCAD et Sonatel signent un partenariat stratégique - 02/07/2026

Burkina Faso : désormais, partir étudier à l'étranger nécessitera une autorisation préalable

Burkina Faso : désormais, partir étudier à l'étranger nécessitera une autorisation préalable - 02/07/2026

Pourquoi Le Mali s’attaque aux Motos de 125cm³ ?

Pourquoi Le Mali s’attaque aux Motos de 125cm³ ? - 02/07/2026

[ Contribution] Sénégal-Belgique (2-3) : Autopsie d’un naufrage annoncé (Par Cheikh S. Fall)

[ Contribution] Sénégal-Belgique (2-3) : Autopsie d’un naufrage annoncé (Par Cheikh S. Fall) - 02/07/2026

Conférence des chefs d'état-major africains : le CEMGA Oumar Wade prend part aux travaux en Angola

Conférence des chefs d'état-major africains : le CEMGA Oumar Wade prend part aux travaux en Angola - 02/07/2026

Libération de Pape Malick Ndour : l'APR dénonce une « persécution politique » et réclame la libération de ses autres responsables

Libération de Pape Malick Ndour : l'APR dénonce une « persécution politique » et réclame la libération de ses autres responsables - 02/07/2026

Comment le mouvement “Étincelle noire” attaque le régime russe de l’intérieur

Comment le mouvement “Étincelle noire” attaque le régime russe de l’intérieur - 02/07/2026

Manifestations anti-immigration en Afrique du Sud: le Nigeria envisage de demander des réparations

Manifestations anti-immigration en Afrique du Sud: le Nigeria envisage de demander des réparations - 02/07/2026

Coupe du monde 2026: l'immense déception des supporters sénégalais

Coupe du monde 2026: l'immense déception des supporters sénégalais - 02/07/2026

DER/FJ : Abdoulaye Niane, ex-DG de la BNDE remplace Aïda Mbodj

DER/FJ : Abdoulaye Niane, ex-DG de la BNDE remplace Aïda Mbodj - 02/07/2026

PETROSEN Holding SA : Thierno Seydou Ly remplace Alioune Gueye

PETROSEN Holding SA : Thierno Seydou Ly remplace Alioune Gueye - 02/07/2026

LONASE : Abdourahmane Baldé nommé Directeur général en remplacement de Toussaint Manga

LONASE : Abdourahmane Baldé nommé Directeur général en remplacement de Toussaint Manga - 02/07/2026

Jeux en ligne : la LONASE publie la liste des plateformes autorisées et met les parieurs en garde contre les sites clandestins

Jeux en ligne : la LONASE publie la liste des plateformes autorisées et met les parieurs en garde contre les sites clandestins - 01/07/2026

Trafic de drogue et criminalité environnementale : Le cri d’alarme du Sénégal à l’OMD

Trafic de drogue et criminalité environnementale : Le cri d’alarme du Sénégal à l’OMD - 01/07/2026

Oussouye : un homme tué à Loudia Diola, un suspect placé en garde à vue

Oussouye : un homme tué à Loudia Diola, un suspect placé en garde à vue - 01/07/2026

Sécurité des conducteurs : Dakar Dem Dikk et NSIA Assurances lancent une campagne de dépistage visuel

Sécurité des conducteurs : Dakar Dem Dikk et NSIA Assurances lancent une campagne de dépistage visuel - 01/07/2026

SENELEC : les associations de consommateurs en visite à la centrale de West African Energy et à l’unité de regazéification d’Elton

SENELEC : les associations de consommateurs en visite à la centrale de West African Energy et à l’unité de regazéification d’Elton - 01/07/2026

RSS Syndication