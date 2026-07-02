Réforme de la décentralisation : Le PR Bassirou Diomaye Faye promet de faire des territoires les moteurs du développement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi 2 juillet à Diamniadio une rencontre avec les maires et les représentants des collectivités territoriales, consacrée à la réforme de l'Acte IV de la décentralisation et à la mise en place des pôles-territoires.



À cette occasion, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de faire des collectivités territoriales les principaux leviers de la transformation économique et sociale du Sénégal.



S'adressant aux élus locaux, Bassirou Diomaye Faye les a qualifiés de « premiers serviteurs de la République » au niveau des communes, départements, régions et futurs pôles-territoires.



« C'est dans votre contact que l'État cesse d'être une abstraction. C'est par vous qu'au plus près de nos concitoyens, il devient visage, parole et décisions », a déclaré le chef de l'État.



Le président de la République a rappelé que le Sénégal est engagé dans une « dynamique irréversible de changement systémique », portée par l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. Selon lui, la création des pôles-territoires constitue l'un des piliers de cette nouvelle vision.



« Il s'agit de réveiller la compétitivité économique de chaque territoire à partir de ses potentialités réelles, en l'adossant à des programmes structurants et à des outils de planification cohérents », a-t-il expliqué.





Une réforme fondée sur la concertation

Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de bâtir cette réforme avec l'ensemble des acteurs territoriaux. Il a rappelé avoir instruit le ministre chargé des Collectivités territoriales de conduire de larges concertations à travers tout le pays afin de recueillir les propositions des élus, des administrations locales et des populations.



« La transformation que nous appelons de nos vœux ne se décrète pas depuis Dakar. Elle se construit avec vous dans vos terroirs, au plus près des réalités, des urgences et des espérances de nos concitoyens », a-t-il souligné.



Le chef de l'État a également annoncé sa volonté d'inscrire durablement ce cadre de dialogue avec les collectivités territoriales, notamment à travers une refonte de la Journée nationale de la décentralisation, afin d'en faire un véritable espace permanent d'échanges sur les politiques territoriales.





Faire des collectivités de véritables acteurs du développement

Évoquant les précédentes réformes de la décentralisation, le président a reconnu les avancées enregistrées tout en soulignant les limites persistantes, notamment la fragmentation des compétences et l'insuffisance des ressources transférées aux collectivités.



À ses yeux, l'Acte IV de la décentralisation constitue « un acte fondateur et un acte de confiance ».



« Nous allons donner aux collectivités territoriales les moyens effectifs d'exercer leurs compétences, en renforçant durablement leurs capacités financières, humaines et techniques dans le respect de l'éthique et de la bonne gouvernance », a-t-il promis.





Quatre axes majeurs

Le président a indiqué que cette refondation territoriale reposera sur quatre grandes orientations.



La première vise à moderniser l'organisation territoriale, renforcer la proximité de l'action publique et clarifier les responsabilités des différents acteurs.



La deuxième ambitionne d'améliorer la performance des collectivités, de promouvoir l'équité territoriale et de renforcer l'ingénierie locale afin d'accompagner efficacement les initiatives des territoires.



La troisième concerne le financement des collectivités. Pour Bassirou Diomaye Faye, il ne peut y avoir de décentralisation efficace sans ressources suffisantes.



La quatrième vise à promouvoir la coopération entre les territoires, la mutualisation des moyens, la transparence dans la gestion publique locale et la bonne gouvernance. C'est dans cette même logique que s'inscrit la réforme des pôles-territoires, appelés à devenir des instruments de cohérence, de solidarité et de performance , a déclaré le chef de l'État.



À ce propos, il a salué les efforts consentis ces dernières années par l'État à travers l'augmentation des transferts financiers, des fonds de dotation et des investissements publics en faveur des collectivités, tout en reconnaissant que ces efforts devront être renforcés pour répondre aux ambitions de la réforme.



À travers cette rencontre, le chef de l'État entend accélérer la mise en œuvre de l'Acte IV de la décentralisation, présenté comme un levier essentiel de l'Agenda Sénégal 2050 et de la transformation durable des territoires.

