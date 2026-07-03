[ Contribution] L'EAU QUI VOUS REVIENT DE DROIT: L’INDE REVENDIQUE LA PART QUI LUI REVIENT DE DROIT


[ Contribution] L'EAU QUI VOUS REVIENT DE DROIT: L’INDE REVENDIQUE LA PART QUI LUI REVIENT DE DROIT

 

La déclaration faite l’année dernière par l’Honorable Premier Ministre à l’occasion de la fête de l’indépendance, selon laquelle « Haq ka pani servira les agriculteurs indiens », marque un tournant décisif dans l’approche strategique de l’Inde vis-à-vis des eaux de l’Indus. Loin d’être un revirement, il s’agit d’une correction, attendue depuis longtemps, d’une contrainte historique qui a désavantagé l’Inde de manière disproportionnée tout en permettant des abus persistants. Cela signifie que l’Inde ne tolérera plus que sa part légitime d’eau soit sous-utilisée et/ou gaspillée alors que ses propres agriculteurs sont confrontés à une pénurie.

 

Lors de la signature du Traité sur les eaux de l’Indus en 1960, l’Inde, en tant que riverain en amont, a fait une concession remarquable en acceptant de se limiter à environ 20 % des eaux du bassin de l’Indus, attribuant la part écrasante de 80 % au Pakistan. Cette décision témoignait d’une bonne volonté extraordinaire. On s’attendait à ce qu’une telle générosité soit récompensée par un comportement responsable et un esprit de coopération. Au lieu de cela, au fil des décennies, cet esprit n’a jamais été réciproque.

 

La déclaration de l’honorable Premier Ministre doit également être replacée dans le contexte des actes répétés de terrorisme transfrontalier émanant du Pakistan, qui ont sapé la confiance entre les deux Etats. La réalité de longue date, résumée par l’expression « le sang et l’eau ne peuvent couler ensemble », n’est plus une simple dicton. Des incidents tels que l’attentat terroriste de Pulwama, ainsi que d’autres attaques dans la vallée, notamment dans la région de Pahalgam, ont mis en évidence à quel point une hostilité persistante sape les fondements mêmes sur lesquels reposent des accords de coopération tels que le Traité. Aucun accord, aussi bien conçu soit-il, ne peut rester à l’abri d’une rupture totale de la confiance.

 

Sur le plan structurel, le traité lui-même comportait des asymétries qui sont devenues de plus en plus intenables. Il imposait des restrictions considérables à l’Inde quant à l’utilisation des eaux qui lui étaient allouées, sans pour autant imposer au Pakistan l’obligation correspondante de justifier ses besoins ou de garantir une utilisation efficace. Cela se traduit par des inefficacités généralisées, des pertes dans les systèmes d’irrigation (estimées à environ 47 MAF), des capacités de stockage insuffisantes et une mauvaise gestion de l’eau de leur côté, ce qui conduit à ce que de grands volumes d’eau de l’Indus (jusqu’à 35 MAF) se déversent inutilisés dans la mer d’Oman.

 

Dans le même temps, l'Inde a fait les frais de cette retenue. Des régions telles que le Rajasthan et l'Haryana ont continué à souffrir d'un stress hydrique, leur potentiel agricole étant limité malgré la disponibilité de l'eau que l'Inde est en droit d'utiliser. C'est précisément ce déséquilibre que la déclaration vise à corriger.

 

« Haq ka pani » renvoie donc à une utilisation légitime — et non à un refus. L'Inde affirme que chaque goutte du bassin de l'Indus sera désormais utilisée de manière productive pour l'irrigation, l'énergie hydroélectrique et le développement.

 

Les projets indiens sur les fleuves de l’Ouest, notamment ceux de Baglihar et de Salal, mettent en évidence une autre dimension du défi. Au fil du temps, la sédimentation a réduit leur efficacité et leur capacité de stockage. Les opérations de vidange, indispensables au maintien de la sécurité et des performances des barrages, ont été retardées pendant des années en raison d’objections infondées et d’obstacles procéduraux dressés par le Pakistan. La nécessité, à terme, d’éliminer les sédiments accumulés n’a fait qu’alourdir le coût de ces retards. À l’avenir, l’approche de l’Inde donnera la priorité à des interventions techniques de pointe menées en temps opportun, sans se laisser prendre en otage par des manœuvres politiques malveillantes et exagérées, déguisées en divergences techniques.

 

Le message général est clair. Premièrement, l’Inde exploitera pleinement la part d’eau qui lui revient de droit dans les régions confrontées à un stress hydrique. Deuxièmement, elle n’acceptera plus un cadre dans lequel, d’un côté, l’inefficacité et le gaspillage restent sans contrôle tandis que, de l’autre, on cherche à imposer des contraintes artificielles et non fondées scientifiquement. Troisièmement, elle affirmera son autonomie technique, en veillant à ce que la création et l’entretien des infrastructures se poursuivent à un rythme soutenu, conformément aux connaissances scientifiques actuelles et aux meilleures pratiques internationales.

 

Il ne s’agit pas d’un rejet des principes coutumiers, mais d’une réponse à la destruction des piliers fondamentaux du traité. Lorsque les promesses mêmes qui sous-tendent un traité sont bafouées par l’hostilité, la terreur, la désinformation et les abus, un réajustement devient inévitable.

 

Pendant des décennies, l’Inde a fait preuve de patience, même au prix de sacrifices concrets pour son propre développement. Cette époque cède désormais la place à une ère de clarté et d’équilibre.

 

« Haq ka pani » est un engagement attendu depuis longtemps, selon lequel l’eau de l’Inde servira son peuple, ses agriculteurs et son avenir. Même si certains lobbies pourraient tenter de le présenter à tort comme une menace, il ne s’agit en réalité que d’un ajustement nécessaire dans un contexte en pleine évolution.

 

 

Texte ecrit par Mr. Atul Jain, Ancien Président de la

Commission Centrale de l’eau.

 

Autres articles
Vendredi 3 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le corps du guide suprême Khamenei est arrivé à Téhéran, l’Iran se prépare à des funérailles d’une ampleur inédite

Le corps du guide suprême Khamenei est arrivé à Téhéran, l’Iran se prépare à des funérailles d’une ampleur inédite - 03/07/2026

Touba : une jeune femme de 19 ans accuse un réparateur de téléphone et son ami de viol collectif

Touba : une jeune femme de 19 ans accuse un réparateur de téléphone et son ami de viol collectif - 03/07/2026

Affaire d’attouchements présumés à Sicap-Mbao: un couturier arrêté après la plainte du père d’une mineure de 12 ans

Affaire d’attouchements présumés à Sicap-Mbao: un couturier arrêté après la plainte du père d’une mineure de 12 ans - 03/07/2026

Baccalauréat 2026 : 13 candidats pris en flagrant délit de tricherie à Dakar

Baccalauréat 2026 : 13 candidats pris en flagrant délit de tricherie à Dakar - 03/07/2026

Modernisation de la flotte : Air Sénégal forme déjà ses équipages pour l'arrivée des Boeing 737 NG et 737 MAX

Modernisation de la flotte : Air Sénégal forme déjà ses équipages pour l'arrivée des Boeing 737 NG et 737 MAX - 03/07/2026

Un séisme de magnitude 6,2 frappe l’Indonésie

Un séisme de magnitude 6,2 frappe l’Indonésie - 03/07/2026

Air Sénégal et la Fédération sénégalaise de basketball renouvellent leur partenariat

Air Sénégal et la Fédération sénégalaise de basketball renouvellent leur partenariat - 03/07/2026

Réforme de la décentralisation : Le PR Bassirou Diomaye Faye promet de faire des territoires les moteurs du développement

Réforme de la décentralisation : Le PR Bassirou Diomaye Faye promet de faire des territoires les moteurs du développement - 02/07/2026

[ Contribution] Surcharge des camions au Sénégal : combien de vies faudra-t-il encore mettre en danger ?

[ Contribution] Surcharge des camions au Sénégal : combien de vies faudra-t-il encore mettre en danger ? - 02/07/2026

Kaolack - Après-midi éducatif : Enda Jeunesse Action remet des prix aux élèves et les sensibilise sur la santé mentale et le bien-être psychosocial

Kaolack - Après-midi éducatif : Enda Jeunesse Action remet des prix aux élèves et les sensibilise sur la santé mentale et le bien-être psychosocial - 02/07/2026

TOUBA- Makhtar Diop, ancien député- Apr, dément Cheikh Thioro Mbacké qui prétend que l’autoroute Ila Touba était , à l’origine , destinée à Matam’

TOUBA- Makhtar Diop, ancien député- Apr, dément Cheikh Thioro Mbacké qui prétend que l’autoroute Ila Touba était , à l’origine , destinée à Matam’ - 02/07/2026

Élimination du Sénégal au Mondial : une pétition lancée pour réclamer le départ de Pape Thiaw

Élimination du Sénégal au Mondial : une pétition lancée pour réclamer le départ de Pape Thiaw - 02/07/2026

Transformation numérique : l’UCAD et Sonatel signent un partenariat stratégique

Transformation numérique : l’UCAD et Sonatel signent un partenariat stratégique - 02/07/2026

Burkina Faso : désormais, partir étudier à l'étranger nécessitera une autorisation préalable

Burkina Faso : désormais, partir étudier à l'étranger nécessitera une autorisation préalable - 02/07/2026

Pourquoi Le Mali s’attaque aux Motos de 125cm³ ?

Pourquoi Le Mali s’attaque aux Motos de 125cm³ ? - 02/07/2026

[ Contribution] Sénégal-Belgique (2-3) : Autopsie d’un naufrage annoncé (Par Cheikh S. Fall)

[ Contribution] Sénégal-Belgique (2-3) : Autopsie d’un naufrage annoncé (Par Cheikh S. Fall) - 02/07/2026

Conférence des chefs d'état-major africains : le CEMGA Oumar Wade prend part aux travaux en Angola

Conférence des chefs d'état-major africains : le CEMGA Oumar Wade prend part aux travaux en Angola - 02/07/2026

Libération de Pape Malick Ndour : l'APR dénonce une « persécution politique » et réclame la libération de ses autres responsables

Libération de Pape Malick Ndour : l'APR dénonce une « persécution politique » et réclame la libération de ses autres responsables - 02/07/2026

Comment le mouvement “Étincelle noire” attaque le régime russe de l’intérieur

Comment le mouvement “Étincelle noire” attaque le régime russe de l’intérieur - 02/07/2026

Manifestations anti-immigration en Afrique du Sud: le Nigeria envisage de demander des réparations

Manifestations anti-immigration en Afrique du Sud: le Nigeria envisage de demander des réparations - 02/07/2026

Coupe du monde 2026: l'immense déception des supporters sénégalais

Coupe du monde 2026: l'immense déception des supporters sénégalais - 02/07/2026

DER/FJ : Abdoulaye Niane, ex-DG de la BNDE remplace Aïda Mbodj

DER/FJ : Abdoulaye Niane, ex-DG de la BNDE remplace Aïda Mbodj - 02/07/2026

PETROSEN Holding SA : Thierno Seydou Ly remplace Alioune Gueye

PETROSEN Holding SA : Thierno Seydou Ly remplace Alioune Gueye - 02/07/2026

LONASE : Abdourahmane Baldé nommé Directeur général en remplacement de Toussaint Manga

LONASE : Abdourahmane Baldé nommé Directeur général en remplacement de Toussaint Manga - 02/07/2026

Jeux en ligne : la LONASE publie la liste des plateformes autorisées et met les parieurs en garde contre les sites clandestins

Jeux en ligne : la LONASE publie la liste des plateformes autorisées et met les parieurs en garde contre les sites clandestins - 01/07/2026

Trafic de drogue et criminalité environnementale : Le cri d’alarme du Sénégal à l’OMD

Trafic de drogue et criminalité environnementale : Le cri d’alarme du Sénégal à l’OMD - 01/07/2026

Oussouye : un homme tué à Loudia Diola, un suspect placé en garde à vue

Oussouye : un homme tué à Loudia Diola, un suspect placé en garde à vue - 01/07/2026

Sécurité des conducteurs : Dakar Dem Dikk et NSIA Assurances lancent une campagne de dépistage visuel

Sécurité des conducteurs : Dakar Dem Dikk et NSIA Assurances lancent une campagne de dépistage visuel - 01/07/2026

SENELEC : les associations de consommateurs en visite à la centrale de West African Energy et à l’unité de regazéification d’Elton

SENELEC : les associations de consommateurs en visite à la centrale de West African Energy et à l’unité de regazéification d’Elton - 01/07/2026

L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU LE THÉÂTRE DE L’INVERSE. ( Par Jean Pierre Corréa)

L’ASSEMBLÉE NATIONALE OU LE THÉÂTRE DE L’INVERSE. ( Par Jean Pierre Corréa) - 01/07/2026

RSS Syndication