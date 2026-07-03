Air Sénégal et la Fédération sénégalaise de basketball renouvellent leur partenariat

Air Sénégal SA et la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB) ont officiellement renouvelé leur convention de partenariat, réaffirmant leur engagement commun en faveur du développement et du rayonnement du basketball sénégalais.



D'après le communiqué de la compagnie aérienne, ce renouvellement s'inscrit dans une dynamique de soutien durable à la promotion de la balle orange, aussi bien sur la scène continentale qu'internationale. À travers cet accord, la compagnie aérienne nationale consolide son statut de partenaire stratégique en assurant l'accompagnement des équipes nationales féminines et masculines lors de leurs déplacements pour les différentes compétitions à venir.

