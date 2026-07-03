Air Sénégal et la Fédération sénégalaise de basketball renouvellent leur partenariat

Air Sénégal SA et la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB) ont officiellement renouvelé leur convention de partenariat, réaffirmant leur engagement commun en faveur du développement et du rayonnement du basketball sénégalais.
D'après le communiqué de la compagnie aérienne, ce renouvellement s'inscrit dans une dynamique de soutien durable à la promotion de la balle orange, aussi bien sur la scène continentale qu'internationale. À travers cet accord, la compagnie aérienne nationale consolide son statut de partenaire stratégique en assurant l'accompagnement des équipes nationales féminines et masculines lors de leurs déplacements pour les différentes compétitions à venir.
Les deux parties se sont félicitées des résultats obtenus dans le cadre de leur précédente collaboration, dont le bilan positif a motivé la reconduction de cette convention. Elles ont également réaffirmé leur volonté de contribuer à la performance des sélections nationales en leur garantissant des conditions de mobilité optimales.
À travers ce partenariat renouvelé, Air Sénégal SA réitère son engagement en faveur du sport sénégalais et son ambition d'accompagner les équipes nationales dans leur quête de performances et de nouveaux succès sur les parquets africains et internationaux.
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