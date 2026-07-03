Un séisme de magnitude 6,2 frappe l’Indonésie


Un séisme de magnitude 6,2 frappe l’Indonésie
Un séisme de magnitude 6,2 a frappé vendredi l’est de l’Indonésie, a rapporté l’Institut géologique américain USGS, sans faire de blessés ni de dégâts selon les premières informations.

La secousse, qui s’est produite au large et à 120 km de profondeur, a été enregistrée à 11h31 (02h31 GMT, 04h31 HB), à 58 km à l’ouest de Tobelo, capitale du district de Halmahera du nord, dans la province des Moluques.

“J’étais assis en train de boire un café, à un étal de bord de route quand, soudain, ma chaise s’est mise à bouger. J’ai paniqué un instant car je suis encore traumatisé par les séismes passés”, a déclaré à l’AFP Umar Abbas, un habitant de Ternate, ville située à environ 114 kilomètres de l’épicentre.

L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a indiqué qu’il n’y avait aucune menace de tsunami.

Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la “ceinture de feu du Pacifique”.
 

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Vendredi 3 Juillet 2026
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