Un séisme de magnitude 6,2 frappe l’Indonésie

Un séisme de magnitude 6,2 a frappé vendredi l’est de l’Indonésie, a rapporté l’Institut géologique américain USGS, sans faire de blessés ni de dégâts selon les premières informations.

La secousse, qui s’est produite au large et à 120 km de profondeur, a été enregistrée à 11h31 (02h31 GMT, 04h31 HB), à 58 km à l’ouest de Tobelo, capitale du district de Halmahera du nord, dans la province des Moluques.



“J’étais assis en train de boire un café, à un étal de bord de route quand, soudain, ma chaise s’est mise à bouger. J’ai paniqué un instant car je suis encore traumatisé par les séismes passés”, a déclaré à l’AFP Umar Abbas, un habitant de Ternate, ville située à environ 114 kilomètres de l’épicentre.



L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a indiqué qu’il n’y avait aucune menace de tsunami.

