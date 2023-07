Bac 2023 à Ziguinchor : Entre catastrophe, déception et réconfort...

Les résultats du baccalauréat 2023 ont commencé à tomber. À Ziguinchor, le lycée Boucotte Sud a obtenu de bons résultats.

Sur les 13 candidats déclarés, 11 ont décroché le premier diplôme universitaire au premier tour dont 03 mention Bien, 01 mention Assez Bien. 01 candidat reviendra faire les épreuves du second tour et l’autre est ajourné d’office. En Série S2 du même jury 1758, sur les 133 candidats, 30 ont décroché d’office avec la mention Bien, 05 Assez Bien.





Le Lycée Charles Lwanga a été la déception de l’année. Au jury 1750, aucun admis en L’1 mais 67 admis au second tour. En L2, il y a 24 admis d’office dont 02 mentions Assez Bien et 76 admissibles sur 313 candidats.





Même déception au lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor, le plus grand centre de la ville. Au jury 1757, en série L’1, 34 admis d’office avec 01 mention Bien sur les 195 candidats. Seulement 58 sont admissibles. En série L2, sur les 120 candidats, 16 ont obtenu le bac et 38 admissibles.





À noter que dans ce centre, c’est la série S2 qui a fait le mieux. Il y a 11 candidats qui ont la mention dont 02 bien et 09 Assez Bien. Le nombre de candidats déclarés d’office est de 32. Il y en a aussi 32 qui sont appelés à faire les épreuves du second tour…