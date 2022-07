Bac 2022 à Kolda : les épreuves se déroulent sous de bons auspices...

Débutées ce jeudi 14 juillet, les épreuves du baccalauréat se déroulent normalement à Kolda. Les épreuves ont démarré à huit heures précises comme sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, nous nous sommes rendus au jury 681de la série L2 logé au collège Kolda 2 pour constater l'effectivité du démarrage de l'examen.



Ce centre compte 328 candidats dont 162 garçons et 166 filles avec 14 absences dont 7 filles et 7 garçons.



Dans les salles de classe, les potaches se penchent déjà sur la première épreuve du bac à savoir la philosophie. Et les sujets au nombre de trois portent sur la liberté, la science et la philosophie pour une durée de quatre heures.



Le président du jury, Joseph Preira, estime que l'examen se déroule normalement, sans aucun incident. À ce titre, il précise : "nous avons rappelé aux candidats l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans les salles d'examen. Nous avons aussi la présence des forces de défense et de sécurité dans le centre pour parer à toute éventualité. Par conséquent, il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux candidats."



Sano Sidibé est une candidate qui estime que les sujets sont à portée de main. Ainsi, elle soutient que "les sujets sont pertinents. D'ailleurs, nous avons fait beaucoup d'exercices sur de pareils sujets en classe. Donc on est confiant..."



Il faut rappeler que les autorités académiques et administratives ont fait la traditionnelle visite des centres d'examens.