Baba Dramé, directeur de l’Environnement : « Le changement climatique est une menace pour la sécurité alimentaire, pour le développement économique et social »

À l’occasion de l’atelier d’installation et de renforcement des capacités du comité régional sur les changements climatiques, le directeur de l’Environnement et des Établissements Classés au ministère de l’Environnement a affirmé ’importance de ce dit comité.



« Ce comité sera le relais de la commission nationale du changement climatique dans la région de Dakar. Elle enclenchera une dynamique nouvelle de prise en compte du climat », a fait savoir Baba Dramé.



Poursuivant, il souligne que « de nombreuses communautés parmi les plus pauvres sont directement impactées dans leur moyen de subsistance. Le changement climatique est une menace pour la sécurité alimentaire et pour le développement économique et social. »