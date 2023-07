BUS RENVERSÉ À LOUGA- 76 victimes…24 décès dont 22 sur le site … 13 victimes déjà identifiées… 306 poches de sang collectées à 13 h Gmt … Une assistance psychosociale assurée

L’accident de ce mercredi à Ngueune Sarr dans le département de Louga restera pour longtemps dans les mémoires, tant le drame est inouï . Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur un total de 76 victimes , 24 ont malheureusement perdu la vie. Les 22 ont rendu l’âme sur le site et les 02 autres juste après leur évacuation respective à la SAU ( qui a reçu 54 victimes ) et le dernier après son transfèrement à Saint-Louis. La capitale du Nord aura , en effet, reçu un total de 06 personnes blessées dont 03 grièvement. Une trentaine de passagers extraits du véhicule et diagnostiqués blessés ont été conduits d’urgence et internés à l'hôpital Régional de Louga . 04 dans un état grave parmi elles ont été admises au bloc opératoire, les 15 autres déclarées légèrement touchées et ont été référées dans un centre de santé.



Au moment où ce récit est fait , sur les 24 personnes décédées, seules 13 ont été formellement identifiées. Cette situation évoluera au fur et à mesure que les parents des passagers qui ont emprunté ce bus accéderont aux corps des disparus.



Dès les premières minutes de l’accident, Dakaractu transmettait la requête des médecins de l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye qui invitaient les populations à venir offrir de leur sang. L’appel ne sera pas tombé dans l’oreille de sourds même si la demande est encore supérieure à l’offre. Un total de 306 poches de sang ont été collectées à l’EPS de Louga alors qu’il faisait 13h.



Au vu de la gravité de l’accident , le suivi psychosocial du personnel, des blessés, et des parents des blessés et de ceux des personnes décédées est , présentement , assuré par le psychiatre de l'hôpital régional de Louga et son équipe.



Signalons que, pour venir en aide aux victimes de ce terrible accident , 11 ambulances ont mobilisées. On signale aussi que le camion frigorifique de la PNA est en cours de route pour Louga. Au-delà du personnel de la SAU et des autres services de l'hôpital, le personnel des UAU de Louga, de Keur Momar Sarr, de Koki et Sakkal ont été mobilisés et un lot de médicaments financièrement évalué à 5 600 000 F CFA a été mis à la disposition des structures médicales susnommées. 86 actes d’imageries médicales ont été réalisées.