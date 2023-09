BILAN POLICE MAGAL 2023- Un total de 271 personnes interpellées dont 04 pour homicide involontaire et 134 présentées au parquet.

La police de confier qu’au terme de la mission, « deux cent soixante-onze (271) personnes ont été interpellées pour diverses infractions dont : 63 pour détention et usage, offre et cession de chanvre indien; 10 pour détention et usage, offre et cession de produits cellulosiques; 35 pour vol; 05 pour coups et blessures volontaires; 04 pour rébellion; 04 pour homicide involontaire; 01 pour conduite sans permis; 01 pour mise en danger de la vie d’autrui; 01 pour tentative de viol, pédophilie et détournement de mineure; 01 pour destruction de biens appartenant à autrui; 01 pour conduite sans permis, blessures involontaires par accident de la circulation routière; 01 pour abandon d’un véhicule à une tierce personne non détentrice de permis de conduire; 01 pour refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire, conduite en état d’ébriété, 03 pour violences et voie de fait; 01 pour tentative d’enlèvement d’un enfant; 02 pour outrage à Agent et conduite sans permis; 55 pour nécessité d’enquête et 82 pour vérification d’identité ».

En somme, poursuit le document « cent trente-quatre (134) personnes ont été présentées au parquet. Sur le registre de la lutte contre la drogue, 3,505 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis. Sur le plan de la sécurité routière, 796 pièces ont été saisies ; 52 véhicules mis en fourrière ; 03 motos immobilisées. Quarante-trois (43) accidents de la circulation ont été constatés dont, 21 corporels ; 20 dégâts matériels et 02 mortels ».