BIGNONA / Crise politique 2021-2024 : Les victimes de violences présentent six recommandations

Les 13 et 14 août 2024, le Forum Civil avait organisé à Saly un atelier national sur la lutte contre l’impunité afin de recueillir les avis des victimes des violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Occasion saisie par les familles de victimes et d’autres acteurs pour discuter des questions relatives à la loi d’amnistie, aux sanctions contre les responsables des saccages des édifices publics et privés, à l’absence d’enquêtes pour situer les responsabilités, au déficit de suivi et d’accompagnement des victimes.





Ainsi, des recommandations ont été faites pour un Sénégal de paix. Six ont été présentées dans un rapport rendu public : L’abrogation de la loi d’Amnistie ; La diligence des enquêtes indépendantes pour situer les responsabilités lors des évènements survenus entre 2021 et 2024 ; La mise en place d’une structure indépendante en charge de la gestion des victimes des violences politiques ; Le recensement exhaustif de toutes les victimes ; La prise en charge médicale continue des victimes des violences politiques ; L’humanisation des lieux de privation de Libertés.





Pour rappel, le Département de Bignona a enregistré six (6) morts. On peut citer : Cheikh Hamidou Coly, Bourama Sagna, Chérif Mané, Abdoulaye Diatta, Famara Goudiaby et Mamadou Korka Ba...