BBY Khombole et le Maire Mbaye Dione accueillent la tête de liste nationale dans une liesse populaire

Ce samedi 23 juillet 2022, la commune de Khombole a été rythmée pendant plusieurs heures aux sons et couleurs de la Coalition BBY. En effet, de 17 h à 21 heures, le Maire Maguèye Boye, le coordonnateur communal de la coalition BBY, Mamadou Lamine Guèye et le premier Adjoint Abdoulaye Tine ont accueilli Mbaye Dione, Maire de la Commune de Ngoundiane accompagné de Amy Tine, responsable des jeunesses féminines de l’AFP de Ngoundiane, investie deuxième sur la liste départementale de BBY et d'un cortège impressionnant de véhicules et d’une puissante sonorisation. Ensemble, tous ces leaders ont parcouru pendant quatre tours d’horloge et sous une pluie battante toutes les artères de la commune en courant, en chantant et en dansant aux rythmes, sons et couleurs de la Coalition présidentielle. Devant une jeunesse surexcitée, ces leaders ont lancé des messages forts pour motiver les Khombolois à donner une belle victoire aux prochaines élections législatives à leur liste pour assurer une écrasante majorité au Président de la République Monsieur Macky Sall afin qu’il puisse continuer à développer le Sénégal dans la paix et la stabilité. Le Maire Mbaye Dione s’est surtout félicité de l’union sacrée entre les deux principaux candidats aux dernières élections municipales en l’occurrence Monsieur Maguèye Boye, le vainqueur et Monsieur Mamadou Lamine Guèye, qui n’avait pas démérité car ayant perdu les élections avec seulement 3 voix de moins que le candidat élu qui accepte de lui laisser la coordination de la Coalition. C’est vers 21 heures après que la caravane a fini de faire le tour de la ville que le cortège de la tête de liste nationale venue de Bambey à été accueilli par tous ces responsables politiques.



À leur endroit, madame le Premier ministre Aminata Touré a dit toute sa joie de voir la jeunesse de Khombole mobilisée derrière leurs responsables prête à donner une belle victoire au Président Macky Sall. Pour cela, elle félicite et encourage tous les responsables de Khombole. Elle a également tenu particulièrement à féliciter le Maire Mbaye Dione et la camarade de l’AFP investie Madame Amy Tine pour leur présence remarquable à son accueil et pour avoir participé à la caravane ainsi que tous les alliés de BBY. Une mention particulière a été adressée au Président Moustapha Niasse pour sa loyauté, sa détermination et son engagement constant à accompagner le Président Macky Sall avec tout son parti. Madame la tête de liste nationale de BBY a également rendu un vibrant hommage au Président Mamadou Dia, Président Conseil du Sénégal qui fut un digne fils de la ville de Khombole et dont elle a milité dans son parti le MSU. Elle a enfin vivement félicité le ministère de l’intérieur Monsieur Antoine Diome, lui également un fils de khomboke dont elle apprécie beaucoup l’excellent travail qu’il abat à la tête de son Departement. À la jeunesse de Khombole, la tête de liste a assuré le soutien du Chef de l’État pour la réhabilitation du stade municipal et pour plus d’emplois sans oublier les femmes et les autres acteurs de développement de la commune et du Département.



Pour finir, elle a donné rendez vous au meeting départemental de la Coalition prévu le dimanche à Thiès et pour laquelle une forte mobilisation est attendue. Son cortège s’est ébranlé vers la ville sainte de Tivaouane où elle passera la nuit avec sa délégation...