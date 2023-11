Ayib Daffé au ministre de l’intérieur : « Il y aura alternance... »

« Il y aura une alternance. Vous êtes devenu le peuple le plus impopulaire depuis les indépendance. Le peuple vous a vomi » disait le député Ayib Salim Daffé, membre de la coalition Yewwi Askan Wi et de l’ex Pastef.



En matière de gouvernance électorale, le parlementaire a estimé que « Macky Sall ne doit pas faire moins que Diouf et Wade ». Le député n’occultera pas la situation au CENA.



« Il faut sortir les militants de la CENA, de cette structure » a dénoncé Ayib Daffé qui pose la question à Me Sidiki Kaba sur la commission d’enquête parlementaire annoncée il y a deux ans sur les victimes des manifestations : « où en êtes vous avec la commission d’enquête parlementaire ? » s’interroge le député.