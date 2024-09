Ayib Daffé, Président du GP Yewwi : « Nous allons demander au premier ministre de ne pas se présenter … »

A son tour, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, nous confie au téléphone, que cette initiative de leurs collègues de Benno concernant la tenue de la déclaration de politique générale n’est que peine perdue. « Leur tentative avortée de motion de censure, ils ont décidé de bâcler la procédure et de proposer un calendrier irréaliste avec 3 projets de lois examinés en une journée, aussi bien en commission qu’en séance plénière. Et malgré des propositions alternatives beaucoup plus réalistes et qui tenaient compte de la qualité des débats et de l’efficacité du travail parlementaire, ils ont persisté à fixer une date.



Ils n'ont tenus compte de l’avis d’aucuns présidents de groupe aussi bien que moi qu’autres auteurs » a regretté Ayib Daffé qui s’est ouvert à Dakaractu en dénonçant la violation du règlement intérieur en son article 97. Par conséquent, il indique que cette déclaration de politique générale ne se tiendra pas dans ces conditions.





« Pour ce qui est de la date, on peut dire que la déclaration de politique générale ne se tiendra pas car, ils ont violé l’article 97 du règlement intérieur. Car ce dernier dit que l’assemblée nationale doit être convoquée huit jours au moins avant la date retenue pour la DPG. Le Président de l'Assemblée nationale a cédé à l’exigence de la majorité parlementaire. Il faut terminer dans la dignité. Nous dénonçons ce manque d’inélégance et le manque de courtoisie mais pire, cette illégalité. Nous allons demander au premier ministre de ne pas se présenter… » a-t-il servi.