Autosuffisance en riz à Kolda : un plan d’aménagement de la vallée de « Koring » présenté aux producteurs, aux élus…

Un plan d’aménagement de la vallée de « Koring » a été présenté aux producteurs, aux élus locaux et autorités administratives par le PDCVR (projet de développement de chaîne de valeur riz) pour l’autosuffisance alimentaire. Ainsi, la vallée compte 600 ha sur une longueur de 25 km comprise entre les communes de Dabo, Dialambéré et Bagadaji, va permettre d’augmenter la production agricole pour mieux lutter contre l’insécurité alimentaire et les migrations irrégulières. C’est en ce sens qu’un plan détaillé de l’aménagement compris sur quatre variantes a été présenté afin de le partager avec l’ensemble des acteurs du secteur pour plus d’efficacité, ce mercredi 19 avril.



Dans la foulée, la question de la divagation des bêtes faisant entrevoir la cohabitation difficile entre éleveurs et agriculteurs a fait surface. Selon, les producteurs et certains techniciens la divagation serait un facteur bloquant pour l’augmentation des rendements. Et cette situation est à l’origine de plusieurs conflits entre les deux entités. À ce titre, Amadou Tidiane Diallo, coordonnateur du PDCVR (sud) de rassurer que les dispositions ont été prises pour parer à toute éventualité. En ce sens, il soutient que les ouvrages vont prendre en compte aussi bien les agriculteurs que les éleveurs afin d’apaiser le climat pour atteindre les objectifs.

Ainsi la maitrise de l’eau et l’implantation d’ouvrages hydroagricoles adaptés vont permettre la riziculture pluviale et de contre-saison, sans compter le maraîchage.



À en croire Amadou Tidiane Diallo, « notre rencontre d’aujourd’hui a été celle d’informations et de sensibilisation sur les actions du projet dans la vallée de « Koring ». En ce sens, le projet envisage d’aménager la vallée pour les populations afin de produire suffisamment de riz aussi bien durant l'hivernage qu’en saison sèche. Et pour y arriver, la maitrise de l’eau, l’accès aux intrants et au matériel agricole doivent jouer un rôle important pour la production. » Toutefois, il précise : « la question de la divagation des animaux est très difficile à gérer. Mais nous devons arriver avec des mécanismes adaptés à pouvoir cohabiter ensemble dans le calme. Et mieux, il faudra créer des zones exclusivement dédiées à l’élevage et à l’agriculture pour éviter les conflits et augmenter les rendements… »



Dans la même dynamique, avance Amadou Baldé de Bagadadji, « aujourd’hui, nous sommes conscients que la divagation des animaux peut faire baisser les rendements agricoles. Mais, je pense que nous devons nous organiser en interne car on ne peut pas dissocier le cultivateur de l’éleveur pour un climat apaisé.