Autoroute Dakar-Tivaouane Saint-Louis: quand le Mensonge et la malhonnêteté intellectuelle s'érigent en règle par Mansour Faye

Décidément le ridicule ne tue pas!

Comment imputer tous les maux des sénégalais à l'ancien régime prétextant des délais courts pour évaluer le nouveau régime et s'arroger tous les honneurs des belles réalisations, voire réalisations révolutionnaires sous Macky SALL?

Il est temps d’arrêter de prendre les sénégalais pour des demeurés !!!

Certes, l’Etat est une continuité, mais il faut rendre à Cesar ce qui appartient à César!

Sur le projet d’autoroute Dakar-Tivaouane -Saint Louis, la vérité "non inventée" est qu'officiellement, le démarrage des travaux relatifs au lot PPP (Tivaoune Peulh-Tivaoune) a été lancé par SEM Macky Sall le 10 février 2023 à Tivaouane. Il serait périlleux de revenir sur toutes les péripéties qui ont marqué le développement de cet important projet, partant d’abord du tracé (initialement Thies ou Thienaba-Tivaoune-Saint Louis), ensuite des négociations avec la société Américaine Bechtel, la sud Africaine Tract et autres…, pour un PPP (en BOT) jusqu’à la stabilisation définitive du tracé et le choix d’un allotissement pour ainsi optimiser le financement entièrement bouclé avec, à la clef, l’intégration des bailleurs classiques dans le projet; mais l'histoire ne saurait se réinventer.

Les entreprises adjudicatrices ont quasiment, toutes, installé leur base de vie avant fin 2023.

Je voudrais vraiment inviter, ces nouvelles autorités qui n’ont aucune vision ni de nouveaux projets dans leurs valises, à travailler et d’arrêter de parler.

Pour longtemps encore, ils inaugureront ou lanceront les projets de Macky Sall.

Dans quelques jours ce sera le tour les Châteaux d’eau de Saint-Louis, les travaux du Nanija Bolong de Kaffrine, comme c'est le cas du Palais de justice ultra moderne de Tivaouane construit par Macky SALL et inauguré à grande pompe par l'actuel Ministre de justice.

Il en sera ainsi avec les 45 maisons de la jeunesse et les 45 centres de de formation professionnelles deja programmés dans tous les départements du Pays; sans parler de l'Hôpital national Elh Malick SY de Tivaouane.

RECONNAÎTRE LE MÉRITE DE SON PROCHAIN EST UN ACTE DE FOI EN DIEU!

Que les vertus du Sénégal survivent à l'assaut de ces nouveaux types d'autorites!!!

Que le mensonge érigé en régle et que prospère la vérité!