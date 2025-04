Audit sur les finances publiques 2019-2023 : L’objectif était de « faire certifier » les accusations contre l’ancien régime » (Jeune Afrique)

Pour mieux comprendre de quoi il est question concernant la situation des finances publiques et le rapport d’audit de la Cour des comptes sur la période 2019-2023, Jeune Afrique interroge la date de sortie du gouvernement d’Ousmane Sonko. Face à la presse, le 26 septembre 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko et son ministre de l’Économie Abdourahmane Sarr ont présenté l'audit des finances publiques. Mais cet audit, révèle Jeune Afrique, a été lancé six mois plus tôt, c’est-à-dire au lendemain de l’investiture du président Bassirou Diomaye Faye. Lors de cette conférence de presse qui fera date, les deux hommes ont accusé l’ancien président Macky Sall d’avoir manipulé les chiffres des finances publiques et ont dénoncé la « corruption généralisée ».



Mais, dans le même temps, le gouvernement a demandé à la Cour des comptes de se pencher sur cet audit des finances publiques, conformément à la loi du 27 décembre 2012 portant sur le Code de transparence des finances publiques. En creux, révèle Jeune Afrique, « l’objectif est de faire certifier les accusations portées à l’encontre de la précédente administration par cette institution réputée comme indépendante ».



Pour rappel, la Cour des comptes est composée de cinq chambres. Et, « c’est à la chambre des affaires budgétaires et financières (CABF) qu’est confiée la délicate mission », a précisé JA.