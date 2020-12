Audit genre du MAER / Mame Gor DIOUF, Sg MFEG : « Il reste encore des défis à relever … d’amélioration ou de correction de la perception des enjeux »

Venu représenter le ministre de la femme, Mame Gor Diouf, Sg dudit ministère, magnifie les résultats « probants révélés par le processus d’audit », « l’intégration du genre dans la lettre de politique sectorielle de développement de l’agriculture 2019-2023 avec un objectif spécifique portant sur la promotion de l’équité et de l’égalité homme-femme dans les interventions du secteur », souligne le Sg du ministère de la femme.



D'ailleurs, il se réjouit de cet audit qu’il estime être « la porte d’entrée du processus d’institutionnalisation du genre dans les secteurs aussi stratégiques que salutaires », fait-il savoir.



« Il reste encore des défis à relever à tous les niveaux en termes d’amélioration ou de correction de la perception des enjeux par rapport au genre par les différents acteurs mais un défi par rapport aux enjeux dédiées aux questions de genre », rappelle Mame Gor Diouf.



Le ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural a procédé ce mardi à la restitution du rapport de l’audit genre au ministère de la Femme, de l’Enfant, de la Famille et du Genre. La mission de l’audit est menée dans le cadre du processus d’institutionnalisation du genre au Sénégal.