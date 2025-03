Au Nigeria, la concurrence fait baisser les prix de l'essence

Le prix de l'essence à la pompe au Nigeria a chuté à 860 nairas (0,54 euro ou 354 F Cfa) le litre, conséquence de la compétition qui fait rage entre la nouvelle raffinerie du magnat Aliko Dangote et la compagnie pétrolière nationale NNPC.



La raffinerie Dangote, la plus grande du continent, a commencé à mettre de l'essence sur le marché nigérian en septembre, alors que le pays le plus peuplé d'Afrique importait jusque-là la quasi totalité de ses besoins en carburant malgré son statut de premier producteur de pétrole du continent.



En février, Dangote a réduit les prix de dépôt à deux reprises, permettant une baisse significative des prix à la pompe qui avaient atteint 1.030 nairas le litre il y a quelques mois, afin "d'apporter un soulagement essentiel aux Nigérians" pendant le ramadan selon un communiqué du groupe.



La Nigerian National Petroleum Corporation Limited (NNPC), qui fournit également les stations-service, a emboîté le pas et annoncé mardi qu'elle baissait ses prix.



Les raffineries publiques du Nigeria sont depuis longtemps délabrées et hors d'état de fonctionnement. La NNPC a relancé en novembre une raffinerie à Port Harcourt, dans le sud-est du pays.



A son arrivée au pouvoir en mai 2023, le président Bola Ahmed Tinubu a supprimé les subventions sur l'essence qui permettaient de maintenir des prix artificiellement bas depuis des décennies.



Avant cette mesure, un litre d'essence se vendait environ 195 nairas. Le prix est passé à au moins 998 nairas le litre à Lagos et 1.030 nairas dans la capitale, Abuja, début octobre 2024.



Cette augmentation soudaine a contribué à réduire le pouvoir d'achat des Nigérians, fortement touchés par la pire crise économique que le pays ait connu depuis trente ans à la suite des réformes économiques mises en place par la nouvelle administration d'Abuja.



En 2024, l'inflation a continuellement dépassé les 30%.



Ademola Adigun, directeur général d'AHA Strategies Ltd, un cabinet de conseil basé à Abuja, a déclaré que la baisse des prix était un moyen pour la raffinerie Dangote d'atteindre une position dominante sur le marché car "les autres distributeurs ne pourront plus rivaliser".



Le groupe Dangote a toujours nié les accusations de monopole.



Ikemesit Effiong, du cabinet de conseil SBM Intelligence basé à Lagos, a déclaré que la baisse des prix pourraient être due à la stabilisation de la monnaie locale et à la baisse des prix du brut.



Pour Clement Isong, président de la Major Energies Marketers Association of Nigeria (MEMAN), l'ajustement des prix est le signe d'un marché déréglementé et que "la concurrence fonctionne".