Attribution des codes USSD : L’ARTP met fin au monopole d’utilisation du code par les opérateurs

L’organe de régulation des télécommunications et des postes a rendu accessible les codes USSD à tous les opérateurs. Ces codes sont des ressources qui permettent d’accéder à des services de télécommunications à valeur ajoutée à partir de son téléphone mobile, notamment les services de paiement électronique et de mobile money. La demande d’accès à ces codes est aujourd’hui forte du fait des banques et des structures proposant des services de monnaie électronique. C’est pour cette raison que l’ARTP a mis fin ce matin au monopole d’utilisation du code par les opérateurs.



Désormais, les fournisseurs d’accès n’ont plus besoin d’aller chez les opérateurs pour payer des prix exorbitant pour se procurer un code USSD. Ce qui fait du Sénégal le premier pays francophone à lever cette barrière concurrentielle.



En conférence de presse ce mardi, le directeur général de l’organe de régulation des télécommunications et des postes explique cette décision par la volonté de « rétablir une distorsion concurrentielle en vue de respecter le principe de non-discrimination, promouvoir les services innovants notamment les services financiers digitaux… »