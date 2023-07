Atterrissage d'un avion militaire au Niger ( Niamey): Le CNSP accuse la France de violer la fermeture des frontières

Dans un communiqué lu ce matin à la télévision nationale, les putschistes accusent la France de violer la fermeture des frontières. Ce, suite à l'atterrissage d'un avion militaire français( A400M) à Niamey.



Selon le porte-parole du Conseil National de la Sauvegarde de la Patrie( CNSP), la France a fait atterrir un avion militaire à l'aéroport international de Niamey, en dépit de la fermeture des frontières Terrestres et aériennes.



Pour rappel, des membres de la garde présidentielle( GP) ont initié hier matin un mouvement d'humeur jugé " anti-républicain". Ils ont séquestré le président Mohamed Bazoum et instauré le couvre feu de 22h à 5h du matin et la fermeture des frontières...