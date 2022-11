Attaques contre son responsable moral : Cheikh Ahmed Tidiane Youm met en garde

Cheikh Ahmed Tidiane Youm, le numéro 2 du parti pour l'unité et le rassemblement met en garde contre les attaques et propos discourtois prononcés contre leur chef de parti et guide religieux. Selon le politique, le parti n'acceptera plus des attaques contre son responsable. « Trop c'est trop! Nous n'accepterons plus que des gens continuent à insulter Serigne Moustapha Sy. C'est fini », a souligné Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Des propos tenus à la suite de la sortie de la parlementaire de la majorité Amy Ndiaye Gniby contre Serigne Moustapha Sy...