Attaque du siège de Taxawu: Khalifa Sall lance un énième appel à la justice

« Aujourd’hui, ici au siège, un lieu martyre, avec un visage balafré et hideux. Il y’a des choses qui se sont passées ici »! C’est par ces mots que le président de Taxawu Sénégal a débuté ses propos lors de la déclaration sur l’avenir du parti dans un contexte tendu avec des départs en cascades. Khalifa Sall voulait d’abord s’exprimer sur le retard dans la justice concernant l’incendie de son siège lors des dernières élections législatives.







« Je ne cesserai jamais d’interpeller le procureur pour que justice soit faite. Depuis les élections, nous avons porté plainte après l’attaque de notre siège. Mais jusqu’à présent, ce lieu qui a enregistré tous les combats de l’opposition n’a pas eu encore gain de cause. Je suis très respectueux de la loi, mais à ce rythme, nous risquons d’avoir un regard différent dans la marche de la justice », affirme le candidat malheureux de la dernière présidentielle.

