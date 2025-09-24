Attaque contre un centre de rétention pour migrants au Texas: deux détenus tués, un blessé (ministère)

Deux détenus ont été tués et un blessé lorsqu'un homme a ouvert le feu mercredi sur un centre de rétention de la police fédérale de l'immigration (ICE) à Dallas, au Texas, a annoncé le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS).
L'assaillant a tiré "sans discernement" depuis le toit d'un bâtiment proche de celui occupé par ICE avant de se donner la mort, a précisé le ministère dans un communiqué.
