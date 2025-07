Attaque contre la société civile : Quand Ousmane Sonko conseillait à ses militants de ne pas insulter Alioune Tine, Birahim Seck et Cie…

Dans une récente déclaration , le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a violemment critiqué la société civile, allant jusqu'à les qualifier de « fumiers ». Un terme qui a, sans surprise, fortement indigné les organisations de la société civile.



Cette sortie d'Ousmane Sonko a d'autant plus surpris que le Premier ministre lui-même, lors d'une ancienne apparition publique, avait tressé des louanges à cette même société civile. Il avait alors déclaré : « Alioune Tine a donné son point de vue. C’est son droit le plus absolu. Il n’y a ni insulte ni calomnie. Moi, je ne suis pas d’accord sur ce qu’il a dit, mais n’oublions pas que dans un passé récent, lui et d’autres membres de la société civile tels que Seydi Gassama, Birahim Seck, nous ont soutenus dans le combat contre l’injustice. Donc nous ne conseillons à aucun militant de les insulter… »



Ce contraste frappant soulève une interrogation majeure : pourquoi le leader de Pastef s'est-il permis d'utiliser un terme aussi virulent et désobligeant que "fumiers" à l'encontre de cette même société civile qu'il appelait auparavant à respecter et qu'il reconnaissait comme un soutien précieux dans ses combats passés ?