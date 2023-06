Attaque contre la presse: La CAP dénonce des attaques ignobles et se réserve le droit d'ester en justice

La coordination des acteurs de la presse (CAP) après avoir regretté et exprimé ses vives inquiétudes suites aux scènes de violences déclenchées le jeudi 1er juin 2023, regrette avec stupéfaction l'acharnement injustifié et inacceptable sur les professionnels des médias.



La CAP dénonce l'attaque contre le CESTI, la coupure du signal de Walf TV sur la TNT, l'attaque contre correspondant de la Rfm à Richard Toll.



Ainsi, la CAP appelle les différents belligérants au respect de la liberté d'informer et du pluralisme de l'espace médiatique.



En somme, la CAP se réserve le droit de mener toute action judiciaire contre les acteurs directs et indirects de ces attaques.