Astou Ndiaye à Doudou Ka : « Vous incarnez toutes les valeurs que symbolise la Casamance ».

Dans son intervention à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, la députée Astou Ndiaye de la coalition BBY a magnifié les performances réalisées par le ministre Doudou Ka.

« Vous êtes l’homme à abattre parce que vous incarnez toutes les valeurs que symbolise la Casamance », a déclaré la parlementaire. À l’en croire, d’autres cherchent manifestement à vouloir incarner cela par opportunisme. Pour Astou Ndiaye, Doudou Ka est un excellent travailleur.

« Vous avez réussi la fusion AIBD et ADS et cela est à saluer », a-t-elle souligné.

Astou Ndiaye a par ailleurs, exprimé ses préoccupations liées à la compagnie Air Sénégal Sa et invité le ministre Doudou Ka à davantage surveiller la gestion de la compagnie.