Assouplissement des mesures du couvre-feu : l’invite des cadres de Benno aux collectivités territoriales

La coordination des cadres de BBY suite aux mesures d’allégement des mesures du couvre-feu décrété par le Chef de l’Etat Macky Sall, a invité les uns et les autres à un comportement responsable. Aux collectivités territoriales, principaux réceptacles des activités économiques et religieuses, les cadres les incitent à une implication dans la mise en œuvre des décisions prises par le Président de République, et ainsi à procéder sans délai à la mise en place d’un dispositif approprié dans tous les marchés, mosquées et établissements scolaires : en mobilisant un personnel dédié dans les lieux ciblés ; en menant une campagne de sensibilisation, sans relâche, en s’appuyant sur les identités remarquables de leurs localités ; en exigeant, avec fermeté, le port de masque à l’entrée ; en établissant un plan de circulation qui distingue, clairement, les entrées et les sorties ; et enfin en mettant des produits désinfectants à l’entrée comme à la sortie. Les cadres Benno invitent l’ensemble des compatriotes sénégalais, à rester unis et solidaires, leur exprimant « leur solidarité dans cette situation incommode que nous vaincrons en restant mobilisés et par notre sens élevé de la responsabilité et de respect de l’ensemble des décisions prises par les Autorités ». Au sujet de l’ensemble des nouvelles orientations et mesures prises hier par le Chef de l’Etat, les cadres Benno estiment qu’elles « trouvent leur justification dans la gestion dynamique de la crise qui implique, de manière permanente, une adaptation stratégique et de mode d’organisation. » Selon toujours les camarades de Alpha Bayla Guèye, Coordonnateur des cadres leur matérialisation exigera donc un comportement responsable, partout, et surtout dans tous les lieux de rassemblement ciblés par les nouvelles mesures...