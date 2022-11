Association de malfaiteurs et tentative de mise en circulation de faux billets de banques portant sur 1 milliard FCfa : Le fils d’un dignitaire de l’état arrêté

L’affaire des faux billets portant sur un milliard FCfa annoncée ce week-end par Dakaractu connait un nouveau développement. La bande des six, dont A.Faye et C. I. Ndiaye, fils d'une haute autorité de l'État a été déférée devant le parquet du Tribunal de Grande Instance de Thiès, ce lundi.







A. Faye et C. I. Ndiaye ont été arrêtés durant la nuit vendredi au samedi vers les coups de 22 heures au quartier Mbour 1 de Thiès. La bande des six personnes a été mise aux arrêts par la section de recherches de la gendarmerie de Thiès. Ils sont poursuivis pour Association de malfaiteurs et tentative de mise en circulation de faux billets de banques.







Le montant est estimé à un milliard FCfa. Nous y reviendrons....