Assise de l’entreprise 2023 / tensions socio-politiques : l’appel de Baïdy Agne à la préservation de la paix sociale

En appel à la préservation de la paix paix sociale, le président du CNP à l’entame de son discours lors de la deuxième édition des assises de l’entreprise qui s’est ouverte ce jeudi, n’a pas manqué de d’ouvrir une parenthèse sur la situation politique du pays, les tensions politiques notées qui entraînent le plus souvent des destructions de biens publics, perte de travail pour certains travailleurs, des perturbations économiques entre autres.

Il renouvelle sa confiance aux acteurs politiques et aux citoyens sénégalais.

En outre, il attire l’attention du premier ministre Amadou Ba sur le SIPEN UMEOA qui est un salon regroupant plus de 4 mille participants afin qu’il accélère la transition numérique pour renforcer l’intégration économique au sein des pays de l’UEMOA. Présentement l’heure est à l’opportunité de la transition numérique et de mise en place d’un cadre numérique juridique approprié et de partenariat public-privé incitatif.