Assemblée nationale: « remplacer Me Oumar Youm à ce poste n’est pas chose aisée » (député Ousmane Guèye)

Le maire de la commune de Saly, Ousmane Guèye a effectué, ce 19 octobre, son entrée pour sa prise de fonction à l’Assemblée nationale. Ousmane Guèye remplace à son poste de député l’ancien président du groupe parlementaire de BBY, Me Oumar Youm nommé dans le dernier attelage du gouvernement ministre des forces armées.



« J’ai un sentiment de tristesse car remplacer Me Oumar Youm à ce poste n’est pas chose aisée», a soutenu le suppléant de Me Youm. Pour lui, le département de Mbour notamment la commune de Saly alimente beaucoup d’espoir et de confiance à ce poste qu’il vient d’occuper et entend se battre pour l’intérêt des mbourois et du peuple sénégalais en général.



« Pour le département, je tiens à renseigner que je suis venu retrouver des camarades qui ont une expérience parlementaire dont Sira Ndiaye, Nicolas Ndiaye, Madeleine Ndour, Maman Yacine Ndao, Oumar Sy donc je suis venu retrouver un groupe déjà en place à l’hémicycle je ne peux que suivre leurs pas. J’apporterai ma touche avec l’expérience acquise à travers mon parcours sur les collectivités territoriales. Il s’agira pour moi de toujours m’ouvrir à eux pour décider ensemble», a expliqué le nouveau député Ousmane Guèye. Le maire de Saly a toutefois tenue à exprimer ses vifs remerciements au Chef de l’Etat, Macky Sall, à son Premier ministre, Amadou Ba, à ses camarades de coalition et aux populations de Mbour pour leur confiance.