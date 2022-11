Assemblée nationale : le ministre Mansour Faye rassure les députés par rapport à leurs préoccupations

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a présenté ce 26 novembre son projet de budget avec les différents axes de son ministère aux députés. Prenant la parole après l’intervention des députés pour apporter quelques précisions, le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement n’a pas manqué de mettre en avant les réalisations et les progrès de son ministère. Par la suite, le ministre a voulu rassurer les députés en ce qui concerne leurs doléances qu’ils ont exposées sur l’hémicycle.