Assemblée nationale : le député Thierno Alassane Sall pose le problème des drames dans les hopitaux et plaide pour des analyses profondes.

Dans son intervention, ce 23 novembre, à l'occasion de l'examen du projet de budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'honorable député Thierno Alassane Sall a insisté sur les incidents graves notés dans certains hôpitaux du pays notamment à Linguère, Thiès entre autres. Il s'est désolé du fait que le problème soit abordé de façon indifférente.

Le parlementaire a, toutefois, plaidé pour des analyses profondes sur la question pour que pareille situation ne se reproduise plus. Le projet de budget du ministère de la santé et de l'action sociale est arrêté à 272, 474 milliards FCFA en autorisations d'engagement et 242,474 milliards FCFA en crédits de paiement soit près de 515 milliards FCFA. Le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye défend le projet devant les parlementaires.