Assemblée nationale : « le budget du ministère de la santé est incontrôlable et inutile au peuple sénégalais » (Mamadou Lamine Diallo)

Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, dans son argumentaire à l’hémicycle de l'Assemblée Nationale, lors du vote du projet de budget du ministère de la Santé et de l’Action Sociale le 23 novembre, a durement critiqué la gestion du budget de ce ministère. Selon le président du mouvement Tekki, « le budget du ministère de la santé est incontrôlable et inutile au peuple sénégalais ». Pour lui, on ne peut pas contrôler le budget de ce ministère et les dépenses ne peuvent pas être justifiées. Toujours dans l’optique de tirer à vue sur la gestion du gouvernement concernant la gestion des hôpitaux et le foncier du domaine de la santé, le parlementaire demande des clarifications sur la situation de l’hôpital le Dantec.