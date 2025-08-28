Assemblée nationale : Papa Djibril Fall dépose une proposition de loi relative à la gratuité du transport public terrestre pour les étudiants sénégalais

Le député Papa Djibril Fall a déposé ce jeudi sur la table du président de l’assemblée nationale, une proposition de loi relative à la gratuité du transport public terrestre pour les étudiants.
Dans cette proposition de loi, le parlementaire précise dans l’article 1 que « le transport public des étudiants sénégalais devra être rendu gratuit sur l'ensemble du territoire national et que tous les étudiants qui seront régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du Sénégal bénéficieront de cette mesure pour leurs déplacements en Train Express Régional (TER), Dakar Dem Dikk et Bus Rapid Transit (BRT).
Les bénéficiaires de cette mesure sont les étudiants sénégalais régulièrement inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur publics et privés du Sénégal.
-
Jaxaay – Cinq dealers présumés neutralisés en trois jours !
-
Libertés publiques : l’APR dénonce un acharnement contre journalistes et activistes
-
Finances publiques-FMI : l’APR accuse le régime de cacher la vérité
-
Ville de Dakar : l’APR dénonce un “hold-up électoral” orchestré par le régime
-
Lutte contre la déforestation à Médina Yoro Foula : Urgence Écologique met à contribution les clubs communautaires…