Assemblée nationale : Ndèye Yacine Ngouda Diène plaide pour les détenus de Rebeuss

La problématique du traitement carcéral des détenus de la prison de Rebeuss et de leur alimentation s'est invitée aux débats à l’Assemblée nationale. C’est la parlementaire de Yewwi Askan Wi, Ndèye Yacine Ngouda Diène qui a évoqué cette question devant le garde des sceaux.







« Il y a des prisonniers qui attendent pendant deux ans pour être jugés. Les dossiers de certains parmi eux ont disparu des tiroirs de la justice. Donc quand est-ce qu’ils vont sortir ou être jugés. L’autre point c'est le traitement carcéral et l’alimentation des prisonniers admis à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss qui doivent être revus », plaide la parlementaire de Yewwi Askan Wi issue de la Médina de Dakar.