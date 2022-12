Assemblée nationale : Les regrets du Dr Idrissa Diallo sur la politique sociale du régime

Le député de la coalition Yewwi Askan Wi est monté en créneau pour s’indigner de la situation relative à l’inégalité sociale notée dans la plupart des localités du Sénégal. En s’adressant au ministre Samba Ndiobène Ka, le député Idrissa Diallo notant les insuffisances dans la gestion des préoccupations sociales des sénégalais, prône des mécanismes plus renforcés. Le parlementaire profitera de la tribune qui lui est offerte pour insister sur la justice sociale qui est de plus en plus inquiétante et appeler le ministre chargé du développement communautaire à mettre les ressources nécessaires pour une assistance du monde rural.