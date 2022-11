Assemblée nationale : « Les députés mal formés croient qu’ils sont des magistrats. » (Farba Ngom, député).

Le député Farba Ngom n'a pas tari d’éloges sur le chef de l’État Macky Sall et son ministre de la santé et de l’action sociale pour les avancées remarquables dans le secteur de la santé.

« C’est un hôpital de niveau 1 qui a été érigé à Agnam (…) nous avons tous vu le recrutement du personnel sanitaire qui n’est composé que de sénégalais et sénégalaises », a confié Farba Ngom. Le parlementaire en a profité pour lancer des piques à l’opposition.

« Des députés mal formés croient qu’ils sont des magistrats », a soutenu le représentant de la région de Matam. Il intervenait, ce 23 novembre, lors de l’examen du projet de budget du ministère de la santé et de l’action sociale.