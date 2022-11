Assemblée nationale : La députée Mame Diarra Fam invite le gouvernement à mieux prendre en compte les aspirations des populations…

La députée du groupe Wallu Sénégal a plaidé pour plus de soutien aux populations sénégalaises dans ce contexte marqué par une inflation économique un peu partout dans le monde. S’adressant au ministre des finances et de l’économie, Mouhamadou Moustapha Ba, la parlementaire a invité le gouvernement à mieux prendre en compte les préoccupations les plus urgentes des populations sénégalaises. « Les Sénégalais ne mangent plus à leur faim. C’est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande d’accorder plus de priorité aux populations », a plaidé la députée libérale…